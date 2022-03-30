Son dakika haber | 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Fas, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunun rövanş maçında, Fas ile Demokratik Kongo milli takımları, Fas'ın Kazablanka kentindeki V. Muhammed Stadyumu'nda karşılaştı.
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunun rövanş maçında, Fas ile Demokratik Kongo milli takımları, Fas'ın Kazablanka kentindeki V. Muhammed Stadyumu'nda karşılaştı. Dünya Kupası Elemeleri'nde Demokratik Kongo'yu 4-1 skorla yenen Fas, turnuva biletinin sahibi oldu.
Vahid Halilhodzic ve öğrencileri, mücadeleyi Ounahi (2), Tissoudali ve Hakimi'nin golleriyle 4-1 kazandı.
Demokratik Kongo adına Malango'nun golü, kupa hayallerini sürdürebilmek için yetersiz kaldı.
Maç sonrası başken Rabat sokaklarında Faslılar Dünya Kupasına katılmayı sevinç gösterileriyle karşılandı.