Son dakika haber! 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı (2)

AYDIN (DHA) - 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Aydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen trans bireylerden D.C.L. tutuklanırken, U.Ö. ve V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Burhan CEYHAN/ AYDIN,