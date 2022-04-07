Son dakika haber! 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı (2) - Haberler

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Son dakika haber! 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Son dakika haber! 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı (2)

Son dakika gündem haberine göre 1 KİŞİ TUTUKLANDIAydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen trans bireylerden D.C.L. tutuklanırken, U.Ö. ve V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN (DHA) - 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Aydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen trans bireylerden D.C.L. tutuklanırken, U.Ö. ve V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Burhan CEYHAN/ AYDIN,


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Münir Karaloğlu, Aydın, Muğla, Güncel, Haberler

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