Son dakika haber! 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre 1 KİŞİ TUTUKLANDIAydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen trans bireylerden D.C.L. tutuklanırken, U.Ö. ve V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AYDIN (DHA) - 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen trans bireylerden D.C.L. tutuklanırken, U.Ö. ve V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Burhan CEYHAN/ AYDIN,
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel