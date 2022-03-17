Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

ÇANAKKALE (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart 1915 tarihinin bir milletin yokluk ve imkansızlıklara rağmen, yedi düvele karşı vatan toprağını savunduğu destansı zaferin adı olduğunu belirtti.

Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferini bizlere armağan edenleri asla unutmayacaklarını vurgulayan Kalaycı, "Kutlu zaferin 107. yıldönümünde; milletimizin bu gururlu gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, gazilerimizi de şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.