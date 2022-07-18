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Son dakika haber | 15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Son dakika haber | 15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı

Son dakika habere göre Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çankırı Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü iş birliğinde, "Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çankırı Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü iş birliğinde, "Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Kırkpınar Yaylası'ndan Çankırı, Kastamonu ve Ankara'dan gelen 27 sporcuyla başlayan tırmanış, 2 bin 404 rakımlı Ilgaz Dağı Emirgazitepe zirvesinde sona erdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, zaman zaman zorlanmalarına rağmen tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatan Karatatar, "Allah öyle bir gün inşallah milletimize bir daha yaşatmaz. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olan vatandaşlarımızı şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

Zirvede şehitler için dua ettiklerini, İstiklal Marşı'nı okuduklarını belirten Karatatar, etkinliğe katılan sporculara katılım belgesi takdim edildiğini kaydetti.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ilgaz Dağı Demokrasi Güncel Haberler Son Dakika

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