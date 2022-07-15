15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı'da dualarla anıldı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirleri başında dualarla yad edildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirleri başında dualarla yad edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstanbul Müftü Vekili Ahmet Aktürkoğlu şehitler için dua etti. Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Anma programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, bazı kaymakamlar, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. AA / Mücahit Türetken - Güncel Güncel Haberler

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