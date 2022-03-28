Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı - Haberler

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Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Araçta bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu  oluştu.

Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Beylerbeyi Sapağı'nda saat 07.15 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki kişileri ayakta tedavi etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı

Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı

Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Otomobil, Kadıköy, Üsküdar, Güncel, Haberler

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