Son dakika haberi | 11 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE OPERASYON

ADANA'da, senet ile faizle para verip, gününde ödeme yapmayanlardan icra yoluyla 11 milyon lira kazanç elde eden tefecilik şebekesine operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, 130 kişiye faizle para verip, karşılığında teminatla senet alan, gününde ödeme yapmadıkları için de icra takibi başlatarak, 11 milyon lira kazanç elde eden tefecilik şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 23 kişinin adreslerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde 23 adrese eş zamanlı baskın yapan polisler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.