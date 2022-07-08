Son dakika haber | 10 yıl önce hasta yakınının öldürdüğü doktorun ağabeyi: Toplumsal duyarlılık oluşmalı

GAZİANTEP'te 10 yıl önce görev başında hasta yakınının bıçaklı saldırısında ölen doktor Ersin Arslan'ın sağlık çalışanı ağabeyi Erkan Arslan, doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle aynı acıyı yaşadıklarını belirterek, "Acımız tazelendi. Haberi alınca kardeşimde yaşadığımız acıyı hissettik. Sağlıkta şiddet, caydırıcı yasaların yanında toplumsal empati ve duyarlılıkla çözülebilir" dedi.

Göğüs cerrahisi uzmanı doktor Ersin Arslan, 17 Nisan 2012'de vefat eden dedesinin ölümünden kendisini sorumlu tutan Murat Geceken'in(17) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Ersin Arslan'ın adı görev yaptığı hastaneye verildi. Olay sırasında 18 yaşından küçük olan Murat Geceken, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sağlıkta şiddetin caydırıcı yasaların yanında toplumsal empatiyle çözülebileceğini söyleyen Erkan Arslan, "Toplumumuzun, halkımızın empati yapması gerektiğini düşünüyorum. Hekimler, sağlık çalışanları öldürülmesin. Bir hekimin öldürülmesi binlerce şifa bekleyen hastanın şifa bulamaması anlamına geliyor. Benim kardeşimi görevi başında bıçakla öldürdüler, Ekrem Karakaya'yı da tabancayla öldürdüler. Güvenlik tedbirleri arttırılabilir, bıçak ve silahla hastaneye girişi engellenebilir. Ancak en önemli olan şey, toplumda sağlık çalışanlarına karşı duyarlılık oluşturulmasıdır. Sağlıkta şiddetin yasalarla çok da çözüleceğinden emin değilim. Halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tabi ki de yasaların fazlasıyla caydırıcı olması gerekiyor" diye konuştu.