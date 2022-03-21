Son dakika: Güroymaklı kadınlar kurslarda meslek öğrenip kazanç sağlıyorlar

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Güroymak ilçesinde Aile Destek Merkezi kurslarına katılan kadınlar, hem meslek ediniyor hem de ürettikleri bazı ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Bağlar Mahallesi'nde Hükümet Konağı yanındaki merkeze gelen kursiyerler ebru, tezhip, kanaviçe, tel kırma, işaret dili, mis sabun, kokulu taş, halı dokuma, Kur-an'ı Kerim, ahşap boyama, soğuk porselen, kurdele nakış, iğne oyası, çini minyatür seramik, amigurumi bebek, aerobik, plates, drama, ingilizce ve diksiyon kurslarına katılıyor.

Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Meryem Akın, yaptığı açıklamada, merkezin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Merkezde kadınlara yönelik kursların sürdüğünü aktaran Akın, "16-60 yaş aralığındaki kadınlarımıza, açmış olduğumuz el sanatlarına ve kişisel gelişime dayalı mesleki eğitim kursları ile sağlık, dini, kişisel gelişim seminerleri vasıtasıyla özgüven aşılamayı, sağlıklı sosyal bir çevre oluşturmalarını aynı zamanda ev ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri mesleki beceri kazandırmayı sağlıyoruz." dedi.

Kursiyerlerden Hataylı Fatma Türkmen de kursa katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bir arkadaşımın tavsiyesiyle gelmiştim. Burada çok hatıralar biriktirdim.Bütün ürünlerin kurslarına gittim, katıldım ve hiç birinden pişman olmadım" diye konuştu.