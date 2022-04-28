Son dakika! Güney Kore'de 2 kişi, Kuzey Kore için casusluk yapmaktan gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika! Güney Kore'de 2 kişi, Kuzey Kore için casusluk yapmaktan gözaltına alındı

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Son dakika! Güney Kore'de 2 kişi, Kuzey Kore için casusluk yapmaktan gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Güney Koreli yetkililer, bir ordu komutanı ve bir iş adamının Kuzey Koreli bir casusun emriyle askeri sırları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Güney Koreli yetkililer, bir ordu komutanı ve bir iş adamının Kuzey Koreli bir casusun emriyle askeri sırları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Kripto para karşılığı casusluk yaptığı belirtilen iki kişinin, Güney Kore'nin ulusal güvenlik yasasını ihlal etmekle suçlandığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, ordu komutanının, askeriyeye ait bilgisayarlı komuta ve kontrol sisteminin giriş bilgilerini Kuzey Koreli casusa verdiği, karşılığında ise 37 bin 710 dolar değerinde kripto para aldığı ifade edildi.

Polis yetkilileri, iş adamının ise bu hırsızlığı desteklemek için ordu komutanına gizli kameralı bir kol saati verdiğini aktardı.

İş adamı, 600 bin dolar değerinde kripto para aldığı casusa daha büyük askeri sırlar vermek için, ordu komutanıyla olası bir iş birliği içerisinde, verileri USB kullanarak ele geçirmeye çalışmakla da suçlanıyor.

Yetkililer, Kuzey Koreli casusun nerede olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

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AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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