Son dakika! GÜNECELLEME - Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10'u öğrenci 13 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10'u öğrenci 13 kişi yaralandı.
Tugay Babül Şak (29) idaresindeki 03 AAN 567 plakalı öğrencileri taşıyan özel okulun servis otobüsü, Çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda Birol Bucak'ın (63) kullandığı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 10'u öğrenci 13 kişi, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel