Son dakika gündem: Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti Son dakika haberi: Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 4 gün önce çıkan kavgada N.D. tarafından silahla yaralanan yengesi N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 16 Haziran'da aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Zonguldak Güncel Haberler Son Dakika

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