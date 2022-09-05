Son dakika gündem: Zonguldak'ta yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Kadının köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendiriliyor. Almanya'dan tatil için Burhanoğlu köyüne gelen 79 yaşındaki Hamide Demir'den haber alamayan kızı, köydeki yakınlarına haber verdi. Yaşlı kadını yeğeni, bahçede hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine söz konusu yere gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bahçeye otları biçmek için gittiği öğrenilen Demir'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendirilen yaşlı kadının ölüm nedeninin otopsi sonrası kesinlik kazanacağı bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz Zonguldak Almanya Güncel Haberler Son Dakika

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