Son dakika gündem: Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Temenler köyünde yaşayan Ali Genç'e (78) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Köydeki evinde Genç'i hareketsiz halde bulan ekipler, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi.

Genç'in cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Ali Genç Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title