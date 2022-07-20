YAYLADA RAHATSIZLANAN KADIN, JANDARMA HELİKOPTERİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

ELAZIĞ'ın Palu ilçesi Rem yaylasında aldığı yanlış ilaçtan rahatsızlandığı belirtilen Zülfiye Ersöz (61), yoldaki çökme nedeniyle ambulansla alınamayınca jandarma helikopteriyle hastaneye götürüldü. Palu ilçesi Gemtepe köyü Rem yaylasında Zülfiye Ersöz, iddiaya göre yanlış ilaç alınca vücudunda şişlikler oluştu. Bunun üzerine yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ambulans, yolun bir bölümünde çökme olduğu için hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkış yapan helikopter ile 7 personel, 1 doktor ve 1 hemşire bölgeye gitti. Helikopter ile alınan Ersoz, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Ersöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel