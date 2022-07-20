YAYLADA RAHATSIZLANAN KADIN, JANDARMA HELİKOPTERİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YAYLADA RAHATSIZLANAN KADIN, JANDARMA HELİKOPTERİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ELAZIĞ'ın Palu ilçesi Rem yaylasında aldığı yanlış ilaçtan rahatsızlandığı belirtilen Zülfiye Ersöz (61), yoldaki çökme nedeniyle ambulansla alınamayınca jandarma helikopteriyle hastaneye götürüldü.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesi Rem yaylasında aldığı yanlış ilaçtan rahatsızlandığı belirtilen Zülfiye Ersöz (61), yoldaki çökme nedeniyle ambulansla alınamayınca jandarma helikopteriyle hastaneye götürüldü. Palu ilçesi Gemtepe köyü Rem yaylasında Zülfiye Ersöz, iddiaya göre yanlış ilaç alınca vücudunda şişlikler oluştu. Bunun üzerine yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ambulans, yolun bir bölümünde çökme olduğu için hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkış yapan helikopter ile 7 personel, 1 doktor ve 1 hemşire bölgeye gitti. Helikopter ile alınan Ersoz, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Ersöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title