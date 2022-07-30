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İstanbul'da yasadışı organ nakli operasyonu

İSTANBUL'da yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı.

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İSTANBUL'da yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı.

İstanbul'da böbrek nakli olmak için başvuran ve kuzen olduklarını beyan eden Bulgaristan uyruklu böbrek alıcısı D.K.K ve yine Bulgaristan uyruklu böbrek vericisi M.T.Y.'nin evraklarından şüphelenen hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemede evraklarda usulsüzlük olduğu belirlendi. Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu kadınların akraba olmadıkları ve sahte olarak hazırlandığı belirlenen evrakların para karşılığında Bulgaristan makamlarınca apostilli olarak resmi evrak statüsü kazandırıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda böbrek nakli konusuna Bulgaristan'da yaşayan G.A.P.'nin 7 bin Leva karşılığında aracılık ettiği ayrıca şüphelilerin nakil için 25 bin Leva karşılığında anlaştıkları belirlendi. Gözaltına alınan  D.K.K. ve M.T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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