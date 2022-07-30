İstanbul'da yasadışı organ nakli operasyonu

İSTANBUL'da yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı.

İstanbul'da böbrek nakli olmak için başvuran ve kuzen olduklarını beyan eden Bulgaristan uyruklu böbrek alıcısı D.K.K ve yine Bulgaristan uyruklu böbrek vericisi M.T.Y.'nin evraklarından şüphelenen hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.