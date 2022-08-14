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Son dakika gündem: YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE TUTULAN LAZER; KAMERADA

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Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yangın kontrolü için devriye gezen helikoptere lazer tutuldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yangın kontrolü için devriye gezen helikoptere lazer tutuldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Göltürkbükü'nde 3 gün önce gece saatlerinde yangın için devriye görevi yapan Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki yangın söndürme helikopterine, karadan lazer tutuldu. Uçuş güvenliğinin riske atıldığı olay sırasında pilotlar, zor dakikalar yaşadı. O anlar, helikopterdeki bir pilotun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir pilota ait olduğu öğrenilen 'Firefighter_Fly' isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Genel Müdürlüğü Türkbükü Bodrum Güncel Haberler Son Dakika

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