Son dakika haberleri | 'YAN BAKMA' KAVGASINDA KENDİ GETİRDİĞİ TÜFEKLE VURULUP ÖLDÜ

ADANA'da, 'yan bakma' kavgasında av tüfeğiyle öldürülen Nurettin Kaçar'ın (29) cinayet şüphelileri Muhammet Mustafa Yıldız (21) ve arkadaşı Abdülkadir Yılmaz (22) tutuklandı. Olayda kullanılan tüfeği, Kaçar'ın getirdiği ortaya çıktı.

Olay, 12 Temmuz'da Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Mustafa Yıldız, yanındaki Abdülkadir Yılmaz, Rıdvan Alaca (24), Emir Artıyan (23), Ramazan Yolaçan (27), Ali Cem Şahun (23) ve A.Y. (16), iddiaya göre mahalledeki toprak sahada bir araya gelip, alkol almaya başladı. Bu sırada saha kenarından geçen Tahir Gölge (27), alkol alan Ali Cem Şahun'a Neden yan bakıyorsun dedi. Şahun'un tepki göstermesiyle tartışma çıkınca Gölge, arkadaşı Nurettin Kaçar'ı yardıma çağırdı. Aynı mahallede oturan Kaçar, av tüfeğini alıp, olay yerine geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce yere düşen tüfeği alan Muhammet Mustafa Yıldız, Nurettin Kaçar'ı vurdu. Ağır yaralanan Kaçar, götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken cinayet şüphelisi ile arkadaşları da kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan Şahun, Yolaçan, Alaca, Artıyan, Yılmaz, Yıldız ve Gölge ile A.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Muhammet Mustafa Yıldız ve Abdulkadir Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel