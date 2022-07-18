Son dakika haberleri | 'YAN BAKMA' KAVGASINDA KENDİ GETİRDİĞİ TÜFEKLE VURULUP ÖLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | 'YAN BAKMA' KAVGASINDA KENDİ GETİRDİĞİ TÜFEKLE VURULUP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi... ADANA'da, 'yan bakma' kavgasında av tüfeğiyle öldürülen Nurettin Kaçar'ın (29) cinayet şüphelileri Muhammet Mustafa Yıldız (21) ve arkadaşı Abdülkadir Yılmaz (22) tutuklandı.

ADANA'da, 'yan bakma' kavgasında av tüfeğiyle öldürülen Nurettin Kaçar'ın (29) cinayet şüphelileri Muhammet Mustafa Yıldız (21) ve arkadaşı Abdülkadir Yılmaz (22) tutuklandı. Olayda kullanılan tüfeği, Kaçar'ın getirdiği ortaya çıktı.

Olay, 12 Temmuz'da Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Mustafa Yıldız, yanındaki Abdülkadir Yılmaz, Rıdvan Alaca (24), Emir Artıyan (23), Ramazan Yolaçan (27), Ali Cem Şahun (23) ve A.Y. (16), iddiaya göre mahalledeki toprak sahada bir araya gelip, alkol almaya başladı. Bu sırada saha kenarından geçen Tahir Gölge (27), alkol alan Ali Cem Şahun'a Neden yan bakıyorsun dedi. Şahun'un tepki göstermesiyle tartışma çıkınca Gölge, arkadaşı Nurettin Kaçar'ı yardıma çağırdı. Aynı mahallede oturan Kaçar, av tüfeğini alıp, olay yerine geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce yere düşen tüfeği alan Muhammet Mustafa Yıldız, Nurettin Kaçar'ı vurdu. Ağır yaralanan Kaçar, götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken cinayet şüphelisi ile arkadaşları da kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan Şahun, Yolaçan, Alaca, Artıyan, Yılmaz, Yıldız ve Gölge ile A.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Muhammet Mustafa Yıldız ve Abdulkadir Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title