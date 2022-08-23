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Son dakika gündem: Van'da düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye isteyen 3 şüpheli tutuklandı

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Son dakika gündem: Van'da düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye isteyen 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Van'ın İpekyolu ilçesinde düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden yüklü miktarda fidye istediği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden yüklü miktarda fidye istediği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede yabancı uyrukluların zorla alıkonuldukları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İran'dan yasa dışı yollarla 6 düzensiz göçmenin ülkeye girişini sağlayarak alıkoyan ve görüntülerini çekip ailelerinden yüklü miktarda fidye istediği iddia edilen biri İran vatandaşı 3 şüpheliyi belirledi.

Operasyonla şüphelileri gözaltına alan ekipler, düzensiz göçmenlerin alıkonuldukları evde yaptıkları aramada, farklı yabancı uyruklulara ait 8 kimlik, 5 pasaport, 1000 Türk lirası ve 1 milyon 950 bin riyal, yabancı uyrukluların pasaport fotoğraflarının bulunduğu 3 flaş bellek ele geçirdi.

Haklarında "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakkı olmayan yere tecavüz" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından işlem başlatılan 3 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Alıkonulan 6 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

İpekyolu İran Van Güncel Haberler Son Dakika

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