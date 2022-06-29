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Son dakika gündem: Vahşi cinayet: Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: Vahşi cinayet: Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümüş ceset çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümüş ceset çıktı. Üniversite yolu üzerinde üzerine toprak dökülmüş, kum dolu çuvaldan çıkan erkek cesedi için ekipler çevrede uzun süre incelemelerde bulundu.

Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde bir toprak yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede kum yığını altında içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval çıktı. Cesedin, yaklaşık bir ay önce öldüğü öne sürülen yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset olay yerinden alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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