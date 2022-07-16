Son dakika gündem: Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika gündem: Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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Son dakika gündem: Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burhaniye mahallesi Çamlıca caddesinde 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz halde geldi.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Çamlıca İtfaiye Üsküdar Güncel Haberler Son Dakika

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