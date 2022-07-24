Son dakika gündem: Uşak'ta makilik alanda yangın çıktı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika haberleri: Uşak'ta makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Uşak'ta makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Uşak- İzmir kara yolu Yenişehir rampaları mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AA / Mehmet Çalık - Güncel