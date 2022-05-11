Son dakika gündem: Uşak'ta 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Uşak'ta 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika gündem: Uşak'ta 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan ve özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, bagaj bölümünde bir çantada 2 kilogram metemfetamin ele geçirildi.

Çantanın sahibi olduğu belirlenen yolculardan T.D, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Uşak, Güncel, Haberler

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