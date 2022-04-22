Son dakika gündem: Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanından kaçtığı anlar görüntülendi - Haberler

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Son dakika gündem: Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanından kaçtığı anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre - Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanından kaçtığı anlar görüntülendi Ukraynalı sivillerin, Rus ordusunun Harkov'a dün akşam saatlerinde düzenlediği bombardımandan kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

- Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanından kaçtığı anlar görüntülendi

HARKOV - Ukraynalı sivillerin, Rus ordusunun Harkov'a dün akşam saatlerinde düzenlediği bombardımandan kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmayı sürdürüyor. Rus ordusunun dün akşam saatlerinde Harkov kentine düzenlediği bombardıman sırasında siviller bombaların hedefi olmamak için panik halinde bir sağa bir sola kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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