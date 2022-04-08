Son dakika gündem: Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı - Haberler

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Son dakika gündem: Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Tuzla'daki piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'daki piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı.

Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Son dakika gündem: Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı

Son dakika gündem: Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı

Son dakika gündem: Tuzla'daki askeri alanda yangın çıktı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Araştırma Geliştirme, Piyade, Yangın, Tuzla, Güncel, Haberler

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