Son dakika gündem: Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisi: Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler: Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisi: Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık ve faaliyetlerini kınamışlardır.
Türkiye-İran- Rusya ortak bildirisi: Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık ve faaliyetlerini kınamışlardır
AA / Ali Kemal Akan - Güncel