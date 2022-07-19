Son dakika gündem: Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisi: Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık... - Haberler

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Son dakika gündem: Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisi: Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika gündem: Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisi: Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık...

Son dakika haberler: Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisi: Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık ve faaliyetlerini kınamışlardır.

Türkiye-İran- Rusya ortak bildirisi: Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık ve faaliyetlerini kınamışlardır

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Türkiye Suriye Rusya İran Güncel Haberler Son Dakika

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