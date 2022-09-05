Son dakika haberi | TUNCELİ'DE MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI'NDA ORMAN YANGINI (2) Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde; yangın çevresi iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım Tunceli Valiliği Munzur Vadisi Güncel Haberler Son Dakika

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