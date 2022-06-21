Son dakika gündem: Tunceli'de binaya giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Son dakika haberi: Tunceli'de binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı. Tunceli'de binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı. Atatürk Mahallesi'ndeki İl Özel İdaresi lojmanlarından birine yılan girdi. Lojmanda kalanların yardım istemesi üzerine binaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılanı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, hayvanı plastik bir bidona koyarak muhafaza altına aldı. Yerleşim yerlerinden uzağa götürülen yılan, ormanlık alana salındı. AA / Sidar Can Eren - Güncel Tunceli İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Tunceli'de binaya giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.