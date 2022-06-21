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Son dakika gündem: Tunceli'de binaya giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Son dakika gündem: Tunceli'de binaya giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Son dakika haberi: Tunceli'de binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Tunceli'de binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki İl Özel İdaresi lojmanlarından birine yılan girdi.

Lojmanda kalanların yardım istemesi üzerine binaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yılanı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, hayvanı plastik bir bidona koyarak muhafaza altına aldı.

Yerleşim yerlerinden uzağa götürülen yılan, ormanlık alana salındı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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