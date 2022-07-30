Son dakika gündem: Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı - Haberler

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Son dakika gündem: Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Son dakika gündem: Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'nin Pertek ilçesindeki baraj gölünde, bindikleri teknenin kayaya oturması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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Tunceli'nin Pertek ilçesindeki baraj gölünde, bindikleri teknenin kayaya oturması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye gezmeye gelen bir grup vatandaş, kiraladıkları tekneyle Keban Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre baraj gölünde hareket eden tekne, daha sonra kayaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Pertek Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Teknede mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çabası sonucu bulundukları yerden alınarak farklı bir tekneyle kıyıya götürüldü.

Kayaya oturan gezi teknesi ise halat yardımıyla çekilerek kayalıktan kurtarıldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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