Son dakika gündem: TRAKYA'DA TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 177'NCİ YILI KUTLANDI

TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılı dolayısıyla Edirne'de Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, adli yargı ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda emniyet mensubunun katıldığı tören çelenk sunumuyla başladı. İl Emniyet Müdürü Alçalar'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, istiklal Marşı okundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın mesajlarının okunduğu törende İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar konuşma yaptı.

Alçalar, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Alçalar, "177 yıllık tarihinin her sayfasını şan, şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen ve bugün de aynı vatanseverlik ruhu ve heyecanıyla ülkemizin dört bir yanında gelecek nesillerin gururla okuyacağı yeni destanlar yazan Türk Polis Teşkilatı'nın bir mensubu olmaktan daima gurur duyuyor ve tüm meslektaşlarımın da aynı gurur ve heyecanı taşıdığını biliyorum. Bugün bizlerle birlikte olarak gururumuzu ve mutluluğumuzu paylaşan kıymetli konuklarımıza, değerli mesai arkadaşlarıma ve en az onlar kadar fedakar ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunar, teşkilatımızın 177'nci kuruluş yıldönümünü kutlarım" dedi.

TEKİRDAĞ'DA VALİLİK ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ.

Kutlamalar kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan tarihi valilik binası önünde de bir tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törene Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, polis emeklileri derneği üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile polis teşkilatı personeli katıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, günün anısına toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona buldu.

Kırklareli'de kutlamalar kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile emniyet mensupları, vatandaşların katıldığı törende, İl Emniyet Müdürü Çengeloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.(DHA)