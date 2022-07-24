Son dakika gündem: Trabzon'da Şehitlik Anıtı'nın açılışı yapıldı

Trabzon'un Tonya ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitlik Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, anlamlı bir açılışta olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ustaoğlu, vatan, millet, bayrak ve ezanlar için canlarını feda eden şehitlerin uğruna ne yapılsa az olduğunu belirterek, "Bugün bir nebze de olsa ruhlarını şad etmek, hatıralarını gelecek kuşaklara aktarmak adına Tonya ilçemizde şehadete yürüyen birçok şehidimizin hatırasını yad etme adına güzel bir anıtın açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

"Bugün buralarda huzur içeresinde uyuyorsak, gece gündüz demeden ekmeğimiz, aşımız için işimize gidebiliyorsak Anadolu topraklarında şahadete yürüyen şehitlerimiz sayesindedir." diyen Ustaoğlu, "Bu toprakların her bir karışında şehitlerimizin kanı var. Ezanlarımızın susmaması, bayrağımızın göklerden inmemesi adına ne yapsak azdır. Bu anıtın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu, beraberindekilerle, dualar eşliğinde Tonya Şehitlik Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Tonya Kaymakamı Muhammet İkis, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve vatandaşlar katıldı.