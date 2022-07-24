Son dakika gündem: Trabzon'da Şehitlik Anıtı'nın açılışı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Trabzon'da Şehitlik Anıtı'nın açılışı yapıldı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Trabzon'da Şehitlik Anıtı'nın açılışı yapıldı

Son dakika gündem haberi: Trabzon'un Tonya ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitlik Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitlik Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, anlamlı bir açılışta olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ustaoğlu, vatan, millet, bayrak ve ezanlar için canlarını feda eden şehitlerin uğruna ne yapılsa az olduğunu belirterek, "Bugün bir nebze de olsa ruhlarını şad etmek, hatıralarını gelecek kuşaklara aktarmak adına Tonya ilçemizde şehadete yürüyen birçok şehidimizin hatırasını yad etme adına güzel bir anıtın açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

"Bugün buralarda huzur içeresinde uyuyorsak, gece gündüz demeden ekmeğimiz, aşımız için işimize gidebiliyorsak Anadolu topraklarında şahadete yürüyen şehitlerimiz sayesindedir." diyen Ustaoğlu, "Bu toprakların her bir karışında şehitlerimizin kanı var. Ezanlarımızın susmaması, bayrağımızın göklerden inmemesi adına ne yapsak azdır. Bu anıtın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu, beraberindekilerle, dualar eşliğinde Tonya Şehitlik Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Tonya Kaymakamı Muhammet İkis, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve vatandaşlar katıldı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Vakfıkebir Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title