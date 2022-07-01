THODEX DAVASINDA TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen 1'i firari 6'sı tutuklu 21 sanığın davası görülmeye devam etti. Firari CEO Faruk Fatih Özer'in avukatı mağdurlara yapılan ödemelerin Faruk Fatih Özer tarafından yapıldığını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, 6 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 5 tutuklu sanık getirildi. Duruşmada bir takım tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

'YURT DIŞINA PARA AKTARILDIĞINI GÖRDÜM'

FARUK FATİH ÖZER LÜKS LARI SİLDİ İDDİASI

MÜŞTEKİ: SANIK AVUKATLARI ÇOK KOMİK ÜCRETLER TEKLİF EDİYOR

FARUK FATİH ÖZER'İN BABASI TANIK OLMAK İSTEMEDİ

'ÖDEMELERİ FARUK FATİH ÖZER YAPIYOR'

6 SANIĞIN DA TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Özer hakkındaki yakalama kararının devamına da hükmeden mahkeme, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi talebinin de reddine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel