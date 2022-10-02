Son dakika gündem: TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı. Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı. TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Serdar Kesim yönetimindeki 41 AJF 464 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Varan Caddesi'ne düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki İrem M'yi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kesim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İrem M, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza dolayısıyla Varan Caddesi trafiğe kapatıldı. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz TEM Otoyolu Ümraniye Kadıköy Güncel Haberler Son Dakika

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