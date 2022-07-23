Son dakika gündem: Tekirdağ'da üzerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri Ayadoğdu Mahallesinde durumundan şüphelendikleri M.Y. ve D.E'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 2 tabanca ile 10 mermi bulundu.
Gözaltına alınan sürücü şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel