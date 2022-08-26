Son dakika gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçtaki aramada 20 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Y.E.M, D.Y ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Arslan Tekirdağ Hisarcık Kapaklı Güncel Haberler Son Dakika

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