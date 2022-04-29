Son dakika gündem: Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA - Uğur Arslan - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A, S.S.Ç, B.D. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Uğur Arslan - Güncel