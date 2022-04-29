Son dakika gündem: Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Uğur Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A, S.S.Ç, B.D. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Ruhsatsız Silah, Jandarma, Tekirdağ, Saray, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title