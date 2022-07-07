Son dakika gündem: Tekirdağ'da çantasında sahte para ele geçirilen kişi tutuklandı Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan otomobilde, çantasında sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan otomobilde, çantasında sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekiplerini görünce geri dönmeye çalışan bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü H.Ö'nün üzerinde bir miktar uyuşturucu, otomobilde bulunan S.K'nin de çantasında sahte 100 dolar, 200 liralık 6 banknot ve 100 liralık 25 banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Bahçelievler Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Tekirdağ'da çantasında sahte para ele geçirilen kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.