Son dakika gündem: Tekirdağ'da çantasında sahte para ele geçirilen kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Tekirdağ'da çantasında sahte para ele geçirilen kişi tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Tekirdağ'da çantasında sahte para ele geçirilen kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan otomobilde, çantasında sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan otomobilde, çantasında sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekiplerini görünce geri dönmeye çalışan bir otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü H.Ö'nün üzerinde bir miktar uyuşturucu, otomobilde bulunan S.K'nin de çantasında sahte 100 dolar, 200 liralık 6 banknot ve 100 liralık 25 banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title