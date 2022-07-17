Son Dakika | ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangın kontrol altına alındı - Haberler

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Son Dakika | ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangın kontrol altına alındı

AA - Güncel
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Son Dakika | ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangın kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Orman yangınının helikopter görüntüsü Saman yüklü kamyondan yangın görüntüsü Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Orman yangınının helikopter görüntüsü

Saman yüklü kamyondan yangın görüntüsü Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Eceabat ilçesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde bulunan Anzak Koyu mevkisinde saman yüklü kamyonda meydana gelen yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Çanakkale ve Keşan'da konuşlu helikopterler ile kara ekipleri yangın mahalline sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, helikopterler de havadan yangına müdahale etti.

Ekiplerin, kontrol altına aldığı yangını soğutma çalışması devam ediyor.

AA / Güncel

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