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Son dakika haberi | T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattında kaza nedeniyle aksama yaşandı

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Son dakika haberine göre T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Güneştepe Tramvay durağında İETT otobüsü kaza yaptı.

T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Güneştepe Tramvay durağında İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza sonrası T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı arasında yapılırken, Soğanlı- Bağcılar istasyonları arasında ise ücretsiz İETT otobüsleri ile aktarma yaptı.

Kaza, T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay hattı Güneştepe Tramvay durağında saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 RA 3898 plaka İETT otobüs şoförü döneceği yönü kaçırdı. Daha sonra yasaklı olan tramvay yoluna giren İETT şoförü yasaklı bölgeden çıkmak için geri geri geldiği esnada tramvay yolundaki elektrik direğine çaptı. Kaza sonrası Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılırken, Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasındaki seferler ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verdi.

Kaza yapan İETT otobüsünün tramvay yolundan çekilmesiyle seferler normale döndü.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür" şeklinde belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar İETT 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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