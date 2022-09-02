Son dakika gündem: SUYLA DOLAN ASANSÖR BOŞLUĞUNDAKİ KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki bir binanın su dolan asansör boşluğuna düşen 2 köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı. KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki bir binanın su dolan asansör boşluğuna düşen 2 köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay bugün Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir binadan gelen köpek seslerini duyanlar, binayı kontrol ettiklerinde suyla dolan asansör boşluğuna 2 köpeğin düştüğünü gördü. Köpekleri bulanların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi, asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği kurtardı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Başiskele İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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