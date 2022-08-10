Son dakika gündem: Sünnet düğününde yanında oturanı kazara vuran muhtar tutuklandı Son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesi Türkmen köyünde, sünnet düğününde yanında oturan T.K.'yi kazara tabancayla vuran muhtar Hakkı Yilber tutuklandı. EDİRNE'nin Keşan ilçesi Türkmen köyünde, sünnet düğününde yanında oturan T.K.'yi kazara tabancayla vuran muhtar Hakkı Yilber tutuklandı. Olay, ilçeye bağlı Türkmen köyünde meydana geldi. Sünnet düğününe katılan Türkmen köyü muhtarı Hakkı Yilber, şarjörü çıkardığı sırada tabancasının kazara ateş alması sonucu yanında oturan T.K.'yi bacağından vurdu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. T.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Muhtar Yilber ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakkı Yilber, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel Jandarma Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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