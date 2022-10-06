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Son dakika gündem: Sudan'da seller 80 bin aileyi yerinden etti

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Son dakika gündem haberi... Sudan'da son aylarda yaşanan şiddetli yağışlar ve sel baskınlarının ardından on binlerce ev, sondaj kuyusu ve tarım alanı yıkıldı veya hasar gördü.

Sudan'da son aylarda yaşanan şiddetli yağışlar ve sel baskınlarının ardından on binlerce ev, sondaj kuyu Su ve tarım alanı yıkıldı veya hasar gördü. Sudan Kızılayı 80 bin ailenin insani yardıma ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.

Evinin ciddi zarar gördüğünü ve sel sularının eşyalarını alıp götürdüğünü belirten, Güney Darfur'un Um Zaied köyü sakinlerinden Muadah Ali Mohammed "Su evin içine girdi, her şeyi yıktı ve duvarlarda çatlaklara yol açtı. Bütün yataklarım kırıldı ve tüm bidonlarım akıntıya kapıldı. Hiçbir şeyi kurtarmayı başaramadım. ve şimdi suda oturuyoruz" dedi.

Sellerin altyapıya zarar vererek kolera gibi su kaynaklı hastalıkların riskini de arttırdığını belirten Attair Mohammed Jabari ise "Su kuyusu çöktü ve tüm su boruları kırıldı. Yalnızca kirli su mevcut, zarardan dolayı artık kimse temiz su içemiyor" ifadelerini kullandı.

Evi yıkıldıktan sonra derme çatma sığınakta yaşayan köy sakini İsmail Daoud Abbas "Pencerelerden su geldi ve 1,5 metre yüksekliğe ulaştı, ilk defa bu kadar kötü oldu" diye konuştu.

Abbas ayrıca tarım alanlarının su altında kalmasından dolayı milyonlarca insanın açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederken, Mango ve Guava ağaçlarının da zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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