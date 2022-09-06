Son dakika gündem: Somali'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde bulunan Barawe şehrinin belediye başkan yardımcısı İsmail Abdullah, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Abdullah, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Abdullah, ayrıca bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırıdan Eş-Şebab örgütü sorumlu tutuluyor. Somali'de Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Somali Güncel Haberler Son Dakika

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