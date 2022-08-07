Son dakika haberleri... SOMA'DA ORMAN YANGINI (2) Son dakika haberleri... ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYORManisa'nın Soma ilçesinde, saat 19.20 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR Manisa'nın Soma ilçesinde, saat 19.20 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlere ilk müdahale yangın çıktıktan 8 dakika sonra yapılırken, Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan, 4 helikopterle de havadan destek verdi. GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖREV BAŞINDA Öte yandan, saat 23.00 itibariyle gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Manisa Soma Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... SOMA'DA ORMAN YANGINI (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.