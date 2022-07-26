Son dakika haberleri... AYDIN-SÖKE'DE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AYDIN'ın Söke ilçesinde, ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın şiddetiyle kısa sürede etkisini gösteren yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Havanın kararmasıyla gece görüşlü 3 helikopter yangına müdahale ederken, havanın aydınlanması ile diğer helikopter ve uçaklarla müdahale başladı.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Argavlı Mahallesi yakınlarında ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edilerek havadan ve karadan yangına müdahale başlatıldı. Yangının rüzgarın nedeniyle kısa sürede büyümesi ile bölgede 77 Arazöz, 17 su tankeri, 14 helikopter, 1 yönetim helikopteri, 11 uçak, 1 greyder, 6 dozer, 1 lastikli kepçe, 1 treyler ve 591 personelle yangına havadan ve karadan müdahale yapıldı. Rüzgarın akşam saatlerinde etkisini azaltması ile beraber yangın yayılımı yavaşlarken, havanın kararması ile birlikte 3 gece görüşlü helikopterin müdahale etmesi için planlama yapıldı. Gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter, yangının aktif noktalarına müdahale ederek büyümesini önledi.

YAMAÇ MAHALLESİ'NİN TAHLİYESİ İÇİN TEDBİR ALINDI

Öte yandan, yangının ilk saatlerinde rüzgarın etkisiyle Yamaç Mahallesi'ne gelmesine karşı 147 vatandaşın tahliyesi için 2 pick-up ve 1 minibüs büyükşehir belediyesi mahalleye gönderildi. Öte yandan, 400 büyükbaş ve 700 küçükbaş için İl Tarım Müdürlüğü tarafından 4 araç alanda hazırda bekletilirken, 15 aracın da 15 dakikada bölgeye ulaşması için planlama yapıldı. Ayrıca, olası tahliye durumunda ise kullanılmak üzere KYK'ya bağlı 500 kişilik Meryem Yazıcıoğlu Kız Öğrenci Yurdu hazırlandı. Bölgeye yardım kuruluşlarına ait ikram araçları sevk edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 50 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın bölgesine gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, gazeteciler ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Vali Aksoy, "Yangın 18.00 sıralarında 112 acil merkezine yapılan bir ihbarla öğrenildi. Havadan ve karadan tüm ekiplerimiz müdahale etti. Şiddetli rüzgar olması nedeniyle kontrol altına alınması mümkün olmadı. Şu anda yaklaşık 50 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Şu an kontrol altına alınmış değil. Ekipler alanda çalışmalarını sürdürüyor. Temennimiz kontrol altına alınması. Gece görüşlü 3 helikopterin hazırlıkları yapıldı. Kısa süre sonra onlarda yangına müdahale edecekler. Yangının rüzgarın etkisiyle Yamaç Mahallesi'ne gelme ihtimali vardı. Biz bütün ön hazırlıkları yaptık. İnsanları ve hayvanları tahliye etmek için çalışmalar sürüyor. Ancak şu anda bu mahalle için yangın risk oluşturmuyor. Rüzgarın yönü değişir ve şiddetli bir rüzgar çıkar ise tahliye dilecek. Ancak gece rüzgarın şiddetinin azalacağı sabah saatlerinde daha da azalacağı söylendi. Temennimiz bu süreç içerisinde yangın kontrol altına alınır" diye konuştu.

13 SAATİR YANGIN DEVAM EDİYOR

Havanın kararması ile birlikte 11 helikopter ve 6 uçak müdahalesini durdururken, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale için araçlar bölgeye intikal etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel