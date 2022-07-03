Son dakika gündem: SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANAN İBRAHİM, HASTANEDE ÖLDÜ - Haberler

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Son dakika gündem: SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANAN İBRAHİM, HASTANEDE ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'da sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İbrahim Müjde (27), hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İbrahim Müjde (27), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden İbrahim Müjde, yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Çıkan kavgada şüpheli, yanındaki bıçakla Müjde'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahale sonrası İbrahim Müjde, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müjde, burada hayatını kaybetti. Müjde'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri de şüpheliy yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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