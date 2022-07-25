Son dakika gündem: Slovakya, Ukrayna'ya Sovyet dönemine ait savaş uçaklarını hibe etmeyi değerlendiriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Slovakya, Ukrayna'ya Sovyet dönemine ait savaş uçaklarını hibe etmeyi değerlendiriyor

AA - Aşkın Kıyağan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Slovakya, Ukrayna'ya Sovyet dönemine ait savaş uçaklarını hibe etmeyi değerlendiriyor

Son dakika gündem haberi: Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, ağustosun sonunda kullanımdan kaldırılacak Sovyet dönemine ait Mig-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya bağışlamayı düşünebileceklerini söyledi.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, ağustosun sonunda kullanımdan kaldırılacak Sovyet dönemine ait Mig-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya bağışlamayı düşünebileceklerini söyledi.

İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile başkent Bratislava'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Nad, 11 Sovyet yapımı savaş uçak filosunun Ukrayna'ya hibe edilmesini değerlendireceklerini dile getirdi.

Nad, söz konusu uçakların ağustosun sonu gibi yere indirileceğini belirterek, "(Uçaklara ilişkin) Henüz bir karar verilmedi, şu an için herhangi bir görüşme yapılmadı ama bunu daha sonra tartışmaya hazırız." dedi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Sovyet yapımı Mig-29'ların yerini F-16'ların alacağını bildirmiş, söz konusu uçakların Ukrayna'ya verilmesine yönelik yaklaşıma karşı olmadığını ifade etmişti.

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

Bratislava Slovakya Ukrayna Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title