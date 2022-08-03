Son dakika gündem: Sivas'ta pikabın çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi... Sivas'ta pikabın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
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Sivas'ta pikabın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
D.K. (50) yönetimindeki 58 BD 297 plakalı pikap, Sivas- Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan R.A'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan R.A, kaldırıldığı Numune Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü D.K. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel