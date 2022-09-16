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Son dakika gündem: Sivas'ta apartmanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Son dakika gündem: Sivas'ta apartmanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangından binanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Çarşıbaşı İtfaiye Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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