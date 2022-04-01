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Son dakika haberleri... Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı

Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'de, polis ekipleri tarafından aranan şüpheli, kaçmaya çalışırken bulunduğu binanın 3'üncü katından atladı.

ŞİŞLİ'de, polis ekipleri tarafından aranan şüpheli, kaçmaya çalışırken bulunduğu binanın 3'üncü katından atladı. Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin binadan atladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, iki farklı "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından aranma kaydı bulunan T.G. isimli şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Bunun üzerine polis ekiplerini gören şüpheli, bulunduğu binanın 3'üncü katından atlayarak kaçmak istedi. Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, sokak üzerinde tedbir alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı T.G. isimli şüpheli, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin başından yaralandığı ve vücudunda kırıklar olduğu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Son dakika haberleri... Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı

Son dakika haberleri... Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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